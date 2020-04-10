SON DAKİKA l Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Son dakika haberine göre; Adı bir süredir eski takımı Fenerbahçe ile anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in menajerinden açıklama geldi. Milli yıldızın menajeri Batur Altıparmak, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı ile ilgili iddialara yanıt verdi. Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı." dedi.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.



Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.

Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor.

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