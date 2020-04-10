10 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

SON DAKİKA l Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Caner Erkin'in menajeri açıkladı! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Son dakika haberine göre; Adı bir süredir eski takımı ile anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'in menajerinden açıklama geldi. Milli yıldızın menajeri , oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı ile ilgili iddialara yanıt verdi. Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı." dedi.

'nin 'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri bir açıklama yaptı.

Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. 'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.

Caner Erkin'le birlikte 'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor.

11 milyon liralık Caner hamlesi haberin devamı

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