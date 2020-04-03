Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda Kostas Sloukas...
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi... Sezon başından beri basketbolda istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, mali olarak küçülmeye gideceği bildirildi. Bununla birlikte ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde adı Yunan temsilcisi Olimpiakos ile anılan Kostas Sloukas'ın yeni adresinin İsrail olabileceği ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de ayrılık... Sezonun sona ermesinin ardından basketbol şubesinde ekonomik daralmaya gitmeyi planlayan sarı lacivertlilerde yıldız isim Kostas Sloukas için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
SDNA.gr adlı internet sitesinden bildirilen habere göre daha önce Olimpiyakos'un da talip olduğu ancak mali yönden çekindiği Yunan basketbolcu için bu kez İsrail ekibi devreye girdi.
MACCABI TEL AVIV İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, şu anda Maccabi Tel Aviv'in koçluğunu üstlenen Yannis Sferopulos, Kostas Sloukas'ın transferi için düğmeye bastı.
Öte yandan bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Yunan basketbolcu için Tel Aviv cephesinin transfer girişimlerine başladığı ve maliyet konusunda herhangi bir miktardan çekinmeyeceği aktardığı duyuruldu.
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