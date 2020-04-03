03 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda Kostas Sloukas...

F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

'de gelişmesi... Sezon başından beri basketbolda istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, mali olarak küçülmeye gideceği bildirildi. Bununla birlikte ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde adı Yunan temsilcisi Olimpiakos ile anılan 'ın yeni adresinin olabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

'de ayrılık... Sezonun sona ermesinin ardından şubesinde ekonomik daralmaya gitmeyi planlayan sarı lacivertlilerde yıldız isim için yeni bir iddiası gündeme geldi.

SDNA.gr adlı internet sitesinden bildirilen habere göre daha önce Olimpiyakos'un da talip olduğu ancak mali yönden çekindiği Yunan basketbolcu için bu kez ekibi devreye girdi.

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MACCABI TEL AVIV İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, şu anda Maccabi 'in koçluğunu üstlenen Yannis Sferopulos, Kostas Sloukas'ın transferi için düğmeye bastı.

Öte yandan bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Yunan basketbolcu için Tel Aviv cephesinin transfer girişimlerine başladığı ve maliyet konusunda herhangi bir miktardan çekinmeyeceği aktardığı duyuruldu.

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