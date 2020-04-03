03 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Erol Bulut Fotomaç'a çok özel açıklamalarda bulundu. Bulut, "Fenerbahçe'de 4 yıl oynadım, şampiyonluk yaşadım. Gündemde olmak tabii ki güzel. Burada yönetimin kararı önemli. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 01:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 06:40
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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Son 3 sezonda Malatyaspor ve Alanyaspor ile Süper Lig'e damgasını vuran Erol Bulut, Fotomaç'a konuştu.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Başarılı çalıştırıcı, uzun süredir isminin anıldığı Fenerbahçe konusunda 'sıcak' mesajlar verdi. "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu" diyen Bulut, "Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi" değerlendirmesinde bulundu.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Henüz resmi bir teklif almadığını kaydeden Erol Bulut şöyle konuştu: "Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Ancak dediğim gibi önemli olan F.Bahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Takımın başına nasıl bir karakter getirmek istedikleri. Şu an tek hedefim Alanya'da başarıya ulaşmak.

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