09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'e Porto talip oldu!

Garry Rodrigues'e sürpriz talip
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

'nin Al İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı  için  iddiası ortaya atıldı. Portekiz devi Porto'nun Hollandalı yıldıza talip olduğu iddia edildi...

, sezon başında 'i Al-Ittihad'dan 2 sezonluğuna kiraladı. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen Rodrigues'e ciddi bir talip çıktı. Portekiz basınının iddiasına göre , Yeşil Burun Adalı oyuncuyu etmek istiyor. Transfer için, 1 sezon daha kiralık kontratı bulunduğu için önce Fenerbahçe'yi ikna etmeleri gerekecek.

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