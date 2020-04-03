03 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıkladı! Kariyerini noktalıyor mu?

Sezon başında kadroya yine dahil edilen Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüple 1 yıl sözleşme imzalamıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Belözoğlu'nun, kariyerine devam mı edeceği yoksa teknik ekipte mi yer alacağı merak konusu olmuştu. Tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. İşte Emre'nin açıklamaları...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:06
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıkladı! Kariyerini noktalıyor mu?

Koronavirüs salgını tüm dünyada yaşamı ve gelecek planlarını alt üst ederken, futboldaki ertelemelerin bireysel olarak en çok etkilediği isimlerin başında Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu geliyor.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıkladı! Kariyerini noktalıyor mu?

Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi sonrasında 40 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıkladı! Kariyerini noktalıyor mu?

Peki Emre hem Fenerbahçe'deki 4, yıldız hem de Euro 2021 hayalini gerçekleştirebilmek için sahada kalmaya devam edecek mi?

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıkladı! Kariyerini noktalıyor mu?

Emre Belözoğlu gelecek planları ve karantinada geçen günleri ile ilgili olarak Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıkladı! Kariyerini noktalıyor mu?

"Bu karantina günleri benim için çok sıkıcı geçmiyor. Zira ben zaten hayatının büyük bir bölümünü evinde yaşayan bir insanım. Ailemle bir arada olmak keyifli ama gerek dünya gerek ülkemiz insanı için endişelenmek hepimizi üzüyor."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör