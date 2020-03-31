31 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Moussa Sow'dan Galatasaray itirafı

Moussa Sow'dan Galatasaray itirafı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

'nin eski yıldızı , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımda geçirdiği günleri anlatan ve Fenerbahçe'nin kendisinde çok özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Moussa Sow, 2011/2012 sezonunda derbisinde attığı golle ilgili bir itirafta bulundu.

'de forması altında gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve ve FK gibi takımlarda da forma giyen , beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Sow'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

CORONA VİRÜSÜ BÜYÜK BİR PROBLEM

"'teyim şu anda. 'nın genelinde durum kötü. Dünyanın geri kalanına benzer bir durum var. Günlük hayatı etkileyen büyük bir problemle karşı karşıyayız. İstenen gibi, evimde hayatıma devam ediyorum."

1 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM

"Futboldan uzak kalmak zor bir şey. Hep oynamak istiyoruz ama virüsten dolayı her şey durdu. Ocak'ın sonuna doğru 'ya gitmeyi düşünüyordum ama gerçekleşmedi. Bundan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Bir yerle 1 yıl daha sözleşme imzalamak istiyorum. Ondan sonrasına bakacağız."

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FENERBAHÇE BENİM İÇİN HER ŞEY

"Fenerbahçe'de çok iyi anlar yaşadım. Çok çok güzel yıllarım oldu. Çok mutlu olduğum, çok üzüldüğüm anlar oldu. Kupalar kazandım. Türkiye Ligi'ni kazandım, 'nı kazandım, Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Fenerbahçe'nin kalbimdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek. Fenerbahçe'yi hep takip ediyorum, bu durum değişmedi. Fenerbahçe benim için her şey."

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU ÜZÜCÜ

"Tabii ki Fenerbahçe'nin son dönemdeki durumu da hepimiz için üzücü. Bundan sonrası için en kalbi duygularımla en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'nin her sezon kupalar kazanmasını isteriz. Umarım bundan sonraki sezonlarda bu durum, tekrar bu hale gelir."

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞTIĞIM HERKES KIYMETLİ

"Fenerbahçe'de beraber çalıştığım başkan, yönetici, futbolcu, herkes benim için çok kıymetli."

GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL EN GÜZELİYDİ

Sow, attığın en güzel gol sorusuna "Birçok insan 'a attığım golü söylüyor; ama 'a attığım golü söyleyeceğim. O gol, benim için özel bir goldü. Derbiydi ve herhangi bir takıma karşı değil, Galatasaray'a karşıydı. Benim için muhteşem bir goldü. Kalbimde olan bir gol benim için. O golü izlemeden duramıyorum. Her izlediğimde, kendime 'Nasıl böyle bir gol atabildim?' diyorum." yanıtını verdi.

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