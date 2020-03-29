Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e şok

Fenerbahçe'de bu sezon işler hiç de istenildiği gibi gitmedi... Sezona golcü oyuncusu Vedat Muriç ile iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında üst üste 7 maçta 3 puan alamamasıyla birlikte zirveden uzaklaştı. Bu problemin asıl sebebi ise, ilk 11 için yedekte bekleyen oyuncuların 11'e alternatif olamaması gösterildi. Sezon başında stopere Zanka ve Adil Rami'yi alan Fenerbahçe, bu iki isimden beklediği katkıyı alamamış ve Jailson'u stoperde oynatmıştı. Stoper bölgesinde durum böyleyken, kanat bölgesinde de durum pek farklı değil. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Deniz Türüç de beklentilerin çok aşağısında kaldı. Sarı Kanarya, transfer sezonunda kanat bölgesine de takviye yaparak hücum hattını beslemek istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 12:13 ABONE OL