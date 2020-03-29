29 Mart 2020, Pazar

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Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e şok

Fenerbahçe'de bu sezon işler hiç de istenildiği gibi gitmedi... Sezona golcü oyuncusu Vedat Muriç ile iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında üst üste 7 maçta 3 puan alamamasıyla birlikte zirveden uzaklaştı. Bu problemin asıl sebebi ise, ilk 11 için yedekte bekleyen oyuncuların 11'e alternatif olamaması gösterildi. Sezon başında stopere Zanka ve Adil Rami'yi alan Fenerbahçe, bu iki isimden beklediği katkıyı alamamış ve Jailson'u stoperde oynatmıştı. Stoper bölgesinde durum böyleyken, kanat bölgesinde de durum pek farklı değil. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Deniz Türüç de beklentilerin çok aşağısında kaldı. Sarı Kanarya, transfer sezonunda kanat bölgesine de takviye yaparak hücum hattını beslemek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.03.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 12:13
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Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e şok

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk devreyi 31 puanla kapatmıştı. Devre arasında sarı-lacivertli taraftarlar, gerekli takviyelerle birlikte şampiyon olacaklarını düşünürken Fenerbahçe sadece Simon Falette'yi kadrosuna katabilmişti.

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Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e şok

Kadrosunda Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar gibi kanat oyuncuları olmasına rağmen sınırlı bir alternatif kadroya sahip sarı-lacivertliler, yaşanılan sakatlıklardan sonra birçok oyuncusunun asıl mevkisini değiştirmek zorunda kalmıştı.

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Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e şok

Bu süreçte Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi kanatlarda görevlendiren sarı-lacivertli ekip, kanatlardan istediği katkıyı alamamış ve Vedat Muriç'i besleyememişti.

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Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e şok

Yeni sezonda da bu problemi yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de, corona virüsünden dolayı lige verilen arada transfer çalışmalarına da başlanıldı.

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Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'de Deniz Türüç'e şok

Sarı Kanarya'da öncelikli hedef kanat oyuncuları almak olacak. Yeterince hücumu besleyemeyen ve skorda zorluk yaşayan Fenerbahçe'de istatistikler de bunu gösterir nitelikte.

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