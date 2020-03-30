Zico'dan taraftarları heyecanladıran paylaşım

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımı paylaştı. Zico'nun bu paylaşımına sarı lacivertli ekibin efsane ismi Alex de Sozua'da yanıt verdi.

Fenerbahçe'yle unutulmaz başarılara imza atan Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'dan taraftarı heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli takımla Şampiyonlar Ligi çeyrek final başarısı yaşayan deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı. Alex de Souza bu paylaşıma emojili şekilde cevap verdi.

Arthur Zico paylaşımında, ''Fenerbahçe'de geçirdiğim güzel zamanların fotoğraflarını aldım. Tüm ekibe ve bu süreçte bana destek olan herkese, özellikle fantastik Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Forza Fener!'' ifadelerini kullandı.

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