31 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Zico'dan taraftarları heyecanladıran paylaşım
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımı paylaştı. Zico'nun bu paylaşımına sarı lacivertli ekibin efsane ismi Alex de Sozua'da yanıt verdi.
Fenerbahçe'yle unutulmaz başarılara imza atan Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'dan taraftarı heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli takımla Şampiyonlar Ligi çeyrek final başarısı yaşayan deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı. Alex de Souza bu paylaşıma emojili şekilde cevap verdi.
Arthur Zico paylaşımında, ''Fenerbahçe'de geçirdiğim güzel zamanların fotoğraflarını aldım. Tüm ekibe ve bu süreçte bana destek olan herkese, özellikle fantastik Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Forza Fener!'' ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...