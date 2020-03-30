31 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Zico'dan taraftarları heyecanladıran paylaşım

Zico'dan taraftarları heyecanladıran paylaşım
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, hesabından sarı-lacivertli takımı paylaştı. Zico'nun bu paylaşımına sarı lacivertli ekibin efsane ismi Alex de Sozua'da yanıt verdi.

'yle unutulmaz başarılara imza atan Brezilyalı teknik adam 'dan taraftarı heyecanlandırdı. Sarı-lacivertli takımla Şampiyonlar Ligi çeyrek final başarısı yaşayan deneyimli teknik adam hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı. Alex de Souza bu paylaşıma emojili şekilde cevap verdi.

Arthur Zico paylaşımında, ''Fenerbahçe'de geçirdiğim güzel zamanların fotoğraflarını aldım. Tüm ekibe ve bu süreçte bana destek olan herkese, özellikle fantastik Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Forza Fener!'' ifadelerini kullandı.

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