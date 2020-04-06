06 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

'in ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce ülkemizde forması da giyen ve kariyerini Internacional'de sürdüren Brezilyalı futbolcu Patrick'in menajeri, oyuncusuna Flamengo ve Corinthians'ın talip olduğunu açıklarken, sarı-lacivertlilerin oyuncu için yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı 'e büyük ölçüde havlu atan ve 'nı müzesine götürerek sezonu noktalamak isteyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 2014/2015 sezonunda yarım dönem 'da forma giyen ve kariyerini ülkesinin Internacional takımında sürdüren Patrick, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FLAMENGO VE CORINTHIANS TALİP

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre oyuncunun menajeri, Flamengo ve Corinthians'ın Patrick ile ilgilendiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN PATRICK'E 8 MİLYON EURO

Yine aynı haberde 2018 yılında Fenerbahçe'nin devreye girip 8 milyon Euro önerdiği belirtildi.

O dönemde Patrick'i takımda tutmayı tercih eden Internacional Yönetimi, bugün resmi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırabilir.

2019-20 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin Patrick için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

Flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım... haberin devamı

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