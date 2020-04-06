Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'in ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce ülkemizde Gaziantepspor forması da giyen ve kariyerini Internacional'de sürdüren Brezilyalı futbolcu Patrick'in menajeri, oyuncusuna Flamengo ve Corinthians'ın talip olduğunu açıklarken, sarı-lacivertlilerin oyuncu için yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'e büyük ölçüde havlu atan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu noktalamak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 2014/2015 sezonunda yarım dönem Gaziantepspor'da forma giyen ve kariyerini ülkesinin Internacional takımında sürdüren Patrick, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FLAMENGO VE CORINTHIANS TALİP

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre oyuncunun menajeri, Flamengo ve Corinthians'ın Patrick ile ilgilendiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN PATRICK'E 8 MİLYON EURO

Yine aynı haberde 2018 yılında Fenerbahçe'nin devreye girip 8 milyon Euro önerdiği belirtildi.

O dönemde Patrick'i takımda tutmayı tercih eden Internacional Yönetimi, bugün resmi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırabilir.

2019-20 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin Patrick için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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