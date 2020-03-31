31 Mart 2020, Salı

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Fenerbahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başlandı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak ve transferde Luiz Gustavo'yu kıstas alacak olan sarı-lacivertliler, sezon sonunda kulübün elini rahatlatacak bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya gitmesi beklenen Vedat Muriç'in yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. İşte Kosovalı golcünün yerine gelebilecek isimler ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan dünya yıldızları...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 16:07
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Fenerbahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

Birçok Avrupa devinin peşinde olduğu, şu ana dek üst düzey liglerden 7 kulüp ile ismi anılan Kosovalı golcüyü son olarak Juventus'un istediği yönünde haberler yabancı basında yazılıp çiziliyordu.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

Sezon sonunda bonservisi elinde olacak forvetlere verecek olan sarı-lacivertlilerde oyuncu izleme komitesi, yeni teknik adam için liste hazırlıyor.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

Listede olası Muriç transferini de göz önüne alan komite, yeni hocanın isteğine göre oyun stili Muriç'e benzeyen isimleri de listeye eklerken, farklı tarza sahip hücumcuları da talebe göre sunmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

İşte Muriç'e alternatif olacak isimler ve bu sezon sözleşmesi bitecek dünya yıldızları...

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Fenerbahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

GIROUD: Fransız yıldız 33 yaşında olmasına rağmen performans olarak hâlâ üst düzeyde. Aynı zamanda Giroud'nun talibi de çok. Ara transfer döneminde Manchester United ve Tottenham kendisini istemiş, tecrübeli oyuncu İnter ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Chelsea oyuncuyu satmadı.

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