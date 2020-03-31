Fenerbahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başlandı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak ve transferde Luiz Gustavo'yu kıstas alacak olan sarı-lacivertliler, sezon sonunda kulübün elini rahatlatacak bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya gitmesi beklenen Vedat Muriç'in yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. İşte Kosovalı golcünün yerine gelebilecek isimler ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan dünya yıldızları...