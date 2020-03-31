31 Mart 2020, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Muriç'in yerine dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek
Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başlandı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak ve transferde Luiz Gustavo'yu kıstas alacak olan sarı-lacivertliler, sezon sonunda kulübün elini rahatlatacak bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya gitmesi beklenen Vedat Muriç'in yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. İşte Kosovalı golcünün yerine gelebilecek isimler ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan dünya yıldızları...
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...