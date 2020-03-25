Altay Bayındır'ın dönüşü 45 günü bulacak

Liglerin ertelenme kararı öncesi ameliyat olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın sahalara dönüşü uzun sürecek.

Daha önce en az 1 ay eldivenleri giyemeyeceği belirtilen yıldız file bekçisinin dönüşünün 45 güne uzayacağı öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kasık fıtığı için bıçak altına yatmıştı.

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