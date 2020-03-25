25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Altay Bayındır'ın dönüşü 45 günü bulacak

Altay'ın dönüş tarihi uzadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Liglerin ertelenme kararı öncesi ameliyat olan 'nin genç kalecisi 'ın sahalara dönüşü uzun sürecek.

Daha önce en az 1 ay eldivenleri giyemeyeceği belirtilen yıldız file bekçisinin dönüşünün 45 güne uzayacağı öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kasık fıtığı için bıçak altına yatmıştı.

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