31 Mart 2020, Salı

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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Unai Emery...

Fenerbahçe, kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ve koltuğu vekaleten Zeki Murat Göle'ye emanet etmişti. Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktörlük konusunda ince eleyip sık dokurken, sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Eski günlerine dönüp taraftarına yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşmak için kollarını sıvadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 14:27
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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Unai Emery...

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için A, B ve C planlarını belirledi. İlk düşünülen isim ise Unai Emery.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Unai Emery...

1. ADAY: UNAI EMERY
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevi için ilk tercih olarak İspanyol teknik adam Unai Emery ismini düşünüyor.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Unai Emery...

Fenerbahçeli yöneticiler, 48 yaşındaki teknik adamı teknik direktörlük görevine getirmek için görüşmelerine devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Unai Emery...

Kariyerinde birçok kupa bulunan ve son olarak İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal'ı çalıştıran Unai Emery, şu an ise herhangi bir takım çalıştırmıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Unai Emery...

2. ADAY: MARCELINO
Fenerbahçe, Unai Emery ile ilk aday olarak görüşmelerini sürdürürken bir yandan da alternatif hocalar için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli idareciler, teknik direktörlük görevi için bir diğer aday olarak en son İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'yı çalıştıran Marcelino ile görüşüyor.

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