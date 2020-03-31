31 Mart 2020, Salı
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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Unai Emery...
Fenerbahçe, kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ve koltuğu vekaleten Zeki Murat Göle'ye emanet etmişti. Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktörlük konusunda ince eleyip sık dokurken, sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Eski günlerine dönüp taraftarına yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşmak için kollarını sıvadı. İşte detaylar...
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