Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a: "Kendine kulüp bul"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda takıma katılan fakat istenilen performansı gösteremeyen Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe sezon başında yaptığı katkılarla birlikte şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı Cemil Usta Sezonu'nda adeta hüsrana uğradı. Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken sarı-lacivertliler sadece 40 puan toplayabildi ve lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde yer aldı.

Kötü gidişata son veremeyen Sarı Kanarya, bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 21 yıl sonra yenildi ve taraftarlarının tepkisini çekti. Alınan kötü sonuçlar sonrasında Ersun Yanal ile sözleşme feshedildi ve oyuncuların da performansları sorgulanır hale geldi. Bunlardan birisi de sarı-lacivertlilerin yıldız orta sahası Tolgay Arslan oldu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında, Ersun Yanal'ın isteğiyle Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil edilen Tolgay Arslan, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı.

Ersun Yanal'ın ayrılması sonrası Tolgay'ın Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

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