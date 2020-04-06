Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Barcelona alıyor...

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi... Ezeli rakipler, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız ismi Layvin Kurzawa'yı transfer listesine dahil ederken, Fransız oyuncuya bir talip daha çıktı. İspanyol medyasına göre; La Liga ekiplerinden Barcelona da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kurzawa için pusuda bekliyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi... Kısa süre önce Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kurzawa için devreye giren iki kulübün de işi hayli zora girdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, La Liga devi Barcelona, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan yıldız futbolcu için atak yapmaya hazırlanıyor.

QUIQUE SETIEN İSTİYOR ANCAK...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Barcelona teknik direktörü Quique Setien, oyuncuyu Jordi Alba'nın yedeği olarak istiyor. 1. önceliği kulübesini güçlendirmek olan İspanyol teknik direktör, Katalan kulübünün yönetimine oyuncunun transferi için onay verdi.

Layvin Kurzawa, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla toplamda 23 müsabakada forma giyerken 1 gol 2 asistle oynadı ve 1485 dakika forma giydi.

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