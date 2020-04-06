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GALATASARAY

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Barcelona alıyor...

F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Barcelona...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

ve 'a transferde kötü haber geldi... Ezeli rakipler, Paris Saint-Germain'in () yıldız ismi 'yı listesine dahil ederken, Fransız oyuncuya bir talip daha çıktı. İspanyol medyasına göre; ekiplerinden da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kurzawa için pusuda bekliyor. İşte detaylar...

'in iki dev kulübü ve 'ye transferde kötü haber geldi... Kısa süre önce Fransız devi forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kurzawa için devreye giren iki kulübün de işi hayli zora girdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, devi , Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında yer alan yıldız futbolcu için atak yapmaya hazırlanıyor.

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QUIQUE SETIEN İSTİYOR ANCAK...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Barcelona teknik direktörü Quique Setien, oyuncuyu 'nın yedeği olarak istiyor. 1. önceliği kulübesini güçlendirmek olan İspanyol teknik direktör, Katalan kulübünün yönetimine oyuncunun transferi için onay verdi.

, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla toplamda 23 müsabakada forma giyerken 1 gol 2 asistle oynadı ve 1485 dakika forma giydi.

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