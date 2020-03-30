30 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika! Hüseyin Eroğlu resmen açıkladı! "Fenerbahçe'den resmi teklif yok"

Hüseyin Eroğlu resmen açıkladı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Teknik Direktörü , tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından endüstrisinin de olumsuz etkileneceğini ancak bu durumu fırsata çevirmenin de mümkün olduğunu dile getirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, 'den teklif alıp almadığı sorusuna da "Resmi teklif yok" yanıtını verdi.

Tüm kulüplere 'nun özkaynak modelini öneren , "Biz yıllardan beri bu modeli uyguluyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var, havuzumuz çok geniş. Türkiye'deki kulüplerin bu modele dönmesi fırsattır. Artık kimse büyük transferler beklemesin, bütçeler düşecektir. Kulüpler özkaynak sistemine dönmeli. Genç oyuncular edilmeli. Yabancı olacaksa da genç ve düşük maliyetli olmalı. Futbolumuzda tertemiz yeni bir sayfa açılması için önümüzde önemli bir fırsat var. Sıkıntılı süreci lehimize çevirebiliriz" dedi.

Fenerbahçe Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor

"LİGLER BAŞLAMAZ"

Oyuncuların verdikleri program dahilinde özel çalışmalar yaptığını belirten Altınordu Teknik Direktörü , "Maçlar etlendikten sonra kendimizi programladık. Futbolcularımızın bir kısmı görüntülü olarak evlerinde, bir kısmı da tesislerimizde çalışıyorlar. Onları fiziksel ve mental açıdan hazır tutmaya çalışıyoruz. Maçların haziranda başlayacağını düşünürsek mayıs ayında yeniden idmanlara başlamalıyız. Benim şahsi fikrim ligler başlamaz. Sağlık her şeyin önünde gelir. Ama sorun ortadan kalkarsa ligin başlamasından yanayım" yorumunu yaptı.

"RESMİ TEKLİF YOK"

'nin kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Hüseyin Eroğlu, "Fenerbahçe çok büyük camia. Ben de Altınordu gibi değerli bir kulüpte görev alıyorum. İki değerli kulüp. Bu konunun resmi bir boyutu olmadığını söylemek istiyorum. Her Türk antrenörün ileride hedef koyduğunda A Milli Takım'da ve çok değerli Türkiye'nin büyük güzide kulüplerinde çalışma hayali vardır. Bu gündeme gelmişti ama resmi olmadığı için konuşmak istemiyorum. Bakalım süreç neyi getirecek" şeklinde konuştu.

Muriç'e 2 ekipten teklif var! 20 milyon Euro... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Muriç'e 2 ekipten teklif var! 20 milyon Euro... Muriç'e 2 ekipten teklif var! 20 milyon Euro...
F.Bahçe'de Göztepe'nin yıldızını istiyor! F.Bahçe'de Göztepe'nin yıldızını istiyor!
'Aziz Yıldırım'ı tesislere almadılar' 'Aziz Yıldırım'ı tesislere almadılar'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör