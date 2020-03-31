31 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika! F.Bahçe'den corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

F.Bahçe'den corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Son dakika... Kulübü resmi internet sitesinden, kadın ve erkek takımları ile kadın takımlarından toplam 65 kişiye testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

" Spor Kulübü Kadın ve Erkek Takımları ile Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler."

Corona virüsü F.Bahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den yıldız oyuncuya: Kendine kulüp bul F.Bahçe'den yıldız oyuncuya: "Kendine kulüp bul"
Bu haber çok konuşulur! Ronaldo ve Muriç... Bu haber çok konuşulur! Ronaldo ve Muriç...
Corona virüsü F.Bahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp Corona virüsü F.Bahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör