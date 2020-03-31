Son dakika! F.Bahçe'den corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...
Son dakika... Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden, kadın ve erkek voleybol takımları ile basketbol kadın takımlarından toplam 65 kişiye corona virüsü testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:
"Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.
İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.
Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.
İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler."
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