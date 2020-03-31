Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp

Şimdi de oyuncuların bonservis bedelleri değer kaybetmeye başladı. Süper Lig'in en yüksek kadro değerine sahip kulübü olan Galatasaray'ın 15 Ocak'ta 116 milyon avro olan piyasa değeri bugün itibarıyla yüzde 11'lik düşüşle 103 milyon avroya geriledi. Fenerbahçe'nin de 94 milyon avro olan kadro değeri yüzde 13 düşerek 81 milyon avro oldu.