31 Mart 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak küresel bir salgına dönüşen corona virüsünün spor dünyasına etkisi sürüyor. Liglerin askıya alınmasının ardından takımlar ve oyuncular değer kaybederken, CIES; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tablodaki sonuçlarını açıkladı. İşte Süper Lig'in 4 büyük takımının mali tablodaki değeri...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 11:10
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Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp

Bütün dünyada finans piyasalarını altüst eden corona virüsü salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri de futbol oldu.

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Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp

Önce kulüplerin gelirleri kesildi; ardından futbolcuların maaşlarında indirime gidildi.

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Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp

Şimdi de oyuncuların bonservis bedelleri değer kaybetmeye başladı. Süper Lig'in en yüksek kadro değerine sahip kulübü olan Galatasaray'ın 15 Ocak'ta 116 milyon avro olan piyasa değeri bugün itibarıyla yüzde 11'lik düşüşle 103 milyon avroya geriledi. Fenerbahçe'nin de 94 milyon avro olan kadro değeri yüzde 13 düşerek 81 milyon avro oldu.

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Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp

Beşiktaş'ın kadro değerinde yaklaşık yüzde 3'lük gerileme görülürken, siyah-beyazlı takımın kadro değeri yaklaşık 74 milyon avrodan 71 milyon avroya geriledi.

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Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, corona virüsü salgınının ardından Süper Lig'de oran olarak en sert düşüşü Konyaspor yaşadı. Yeşil-beyazlı takımın piyasa değeri 15 Mart'tan bu yana yüzde 12 değer kaybederek, 24 milyon avrodan, 21 milyon avroya geriledi.

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