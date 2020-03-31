31 Mart 2020, Salı
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Corona virüsü Fenerbahçe'yi de vurdu! İşte yaşanan dev kayıp
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak küresel bir salgına dönüşen corona virüsünün spor dünyasına etkisi sürüyor. Liglerin askıya alınmasının ardından takımlar ve oyuncular değer kaybederken, CIES; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tablodaki sonuçlarını açıkladı. İşte Süper Lig'in 4 büyük takımının mali tablodaki değeri...
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
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