Fenerbahçe Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor
Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapıyor. İzmir temsilcisi Göztepe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sezona şampiyonluk hedefiyle giren ancak Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezona yerli ve yabancı kaliteli isimler katarak mutlak şampiyonluk hedefiyle başlamak istiyor.
Fenerbahçe'de hedef Alpaslan Öztürk! Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında sergilediği kötü futbolla şampiyonluk yarışından kopunca teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırdı. Fenerbahçe'de henüz yeni teknik heyet belli değilken yönetim gelecek sezonun planlamasını yapmak için kolları sıvadı. Corona virüsü sebebiyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Göztepe forması giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor.
FENERBAHÇE İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAK
Finansal zorluklar yaşanmasına rağmen 2 sezonda 30 futbolcu transfer eden Fenerbahçe, 2 sezonda yapılan transferlerin büyük bölümünden beklenen performansları alamadı. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile girecek olan Fenerbahçe, yeni transfer edilecek isimlere artık astronomik rakamlar ödemeyecek. Geleceği parlak, maliyeti düşük ve genç futbolculara yönelinecek.
ALPASLAN ÖZTÜRK İÇİN ALPER POTUK TAKAS EDİLECEK
Fenerbahçe, uzun süredir takımda olmasına rağmen hep beklentilerin altında kalan Alper Potuk'u Göztepe'ye teklif ederek Alpaslan Öztürk'ü transfer edecek.
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