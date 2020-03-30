30 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de hedef Alpaslan Öztürk
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Corona virüsü sebebiyle 'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen , gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapıyor. İzmir temsilcisi 'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sezona şampiyonluk hedefiyle giren ancak Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezona yerli ve yabancı kaliteli isimler katarak mutlak şampiyonluk hedefiyle başlamak istiyor.

'de hedef ! Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe, 'in ikinci yarısında sergilediği kötü futbolla şampiyonluk yarışından kopunca teknik direktör ile yolları ayırdı. Fenerbahçe'de henüz yeni teknik heyet belli değilken yönetim gelecek sezonun planlamasını yapmak için kolları sıvadı. Corona virüsü sebebiyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, forması giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk'ü etmek istiyor.

FENERBAHÇE İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAK

Finansal zorluklar yaşanmasına rağmen 2 sezonda 30 futbolcu transfer eden Fenerbahçe, 2 sezonda yapılan transferlerin büyük bölümünden beklenen performansları alamadı. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile girecek olan Fenerbahçe, yeni transfer edilecek isimlere artık astronomik rakamlar ödemeyecek. Geleceği parlak, maliyeti düşük ve genç futbolculara yönelinecek.

ALPASLAN ÖZTÜRK İÇİN ALPER POTUK TAKAS EDİLECEK

Fenerbahçe, uzun süredir takımda olmasına rağmen hep beklentilerin altında kalan 'u Göztepe'ye teklif ederek Alpaslan Öztürk'ü transfer edecek.

F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! haberin devamı

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