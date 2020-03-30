30 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki ekip talip!

Yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Kosovalı golcüye son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ve Napoli talip oldu. Muriç'i satarak yeni transferlere kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçe'nin Kosovalı golcü için kapıyı açacağı miktar ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 12:12
ABONE OL
  • 1
  • 9
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki ekip talip!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin talipleri artmaya devam ediyor.

  • 2
  • 9
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki ekip talip!

28 karşılaşmada 15 gol 6 asist üreterek dikkatleri üzerine içen Muriqi için son olarak Serie A takımları Lazio ve Napoli de devreye girdi.

  • 3
  • 9
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki ekip talip!

Milliyet'in haberine göre, Lazio'nun Kosovalı golcü için ciddi olduğu belirtildi. Serie A'da 26 karşılaşmada 27 gol kaydederek dünya devlerini peşine takan Ciro Immobile'nin sezon sonunda yüksek bir bonservisle takımdan ayrılması ve yerine Muriqi'nin transfer edilmesi bekleniyor.

  • 4
  • 9
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki ekip talip!

YÖNETİM EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

sarı-lacivertli ekipte takıma en çok para kazandırması beklenilen oyuncunun Vedat Muriqi olması nedeniyle yönetimin transferi 20 milyon euro üzerinden açması bekleniyor.

  • 5
  • 9
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki ekip talip!

NAPOLI DE DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlerde göre Napoli'nin de 25 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği ifade edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör