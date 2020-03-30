Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Serie A'dan iki ekip talip!

Milliyet'in haberine göre, Lazio'nun Kosovalı golcü için ciddi olduğu belirtildi. Serie A'da 26 karşılaşmada 27 gol kaydederek dünya devlerini peşine takan Ciro Immobile'nin sezon sonunda yüksek bir bonservisle takımdan ayrılması ve yerine Muriqi'nin transfer edilmesi bekleniyor.