Video başına

23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

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FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Liglerin ertelenmesiyle evden çalışma kararı alan Fenerbahçe’de ilk antrenman bugün yapılacak. Futbolcular, bireysel performans uzmanı ’ın video bağlantı sistemiyle göstereceği çalışmaları kendi evlerinde yapacak.

Liglerin ertelenmesiyle evden çalışma kararı alan Fenerbahçe'de ilk antrenman bugün yapılacak. Futbolcular, bireysel performans uzmanı 'ın video bağlantı sistemiyle göstereceği çalışmaları kendi evlerinde yapacak. Evden çalışma için gerekli malzemeler yönetim tarafından tüm oyunculara gönderildi. Sarı-lacivertliler bir hafta süreyle bu şekilde antrenmanlarını sürdürecek. Ardından Koronavirüs salgınında yaşanacak gelişmelere göre ya bir süre daha bu şekilde evden çalışmaya devam edilecek ya da yeni bir program uygulanacak
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