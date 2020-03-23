23 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video başına
Liglerin ertelenmesiyle evden çalışma kararı alan Fenerbahçe’de ilk antrenman bugün yapılacak. Futbolcular, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız’ın video bağlantı sistemiyle göstereceği çalışmaları kendi evlerinde yapacak.
Liglerin ertelenmesiyle evden çalışma kararı alan Fenerbahçe'de ilk antrenman bugün yapılacak. Futbolcular, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın video bağlantı sistemiyle göstereceği çalışmaları kendi evlerinde yapacak. Evden çalışma için gerekli malzemeler yönetim tarafından tüm oyunculara gönderildi. Sarı-lacivertliler bir hafta süreyle bu şekilde antrenmanlarını sürdürecek. Ardından Koronavirüs salgınında yaşanacak gelişmelere göre ya bir süre daha bu şekilde evden çalışmaya devam edilecek ya da yeni bir program uygulanacak
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...