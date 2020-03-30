Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'la yollar ayrılıyor!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 3.5 yıl forma giydikten sonra yaşadığı sorunlar sebebiyle kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan, bu gelişmeler sonrasında yeni bir başlangıç yapmak için Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Siyah-beyazlı takımın ezeli rakiplerinden biri olan Fenerbahçe'ye, yeni bir başlangıç umuduyla giden Tolgay için işler yolunda gitmedi. 29 yaşındaki oyuncu, kendisini ısrarla isteyen Ersun Yanal başta olmak üzere tüm camianın beklentilerini karşılayamadı.
3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sarı-lacivertli formayı giyen deneyimli orta saha, Beşiktaş'ta gösterdiği performansın bile altında kalınca, ayrılık kaçınılmaz oldu.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin Tolgay Arslan'dan kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Yönetimin aldığı bu kararda Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesinin de etkisinin olduğu konuşuluyor.
Bu sezon 8'i Süper Lig'de olmak üzere toplamda 17 maçta Fenerbahçe formasını giyen Tolgay Arslan, 2 asist yaptı.
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