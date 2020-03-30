30 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'la yollar ayrılıyor!

F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

ekiplerinden 'ta 3.5 yıl forma giydikten sonra yaşadığı sorunlar sebebiyle kadro dışı bırakılan , bu gelişmeler sonrasında yeni bir başlangıç yapmak için 'ye olmuştu.

Siyah-beyazlı takımın ezeli rakiplerinden biri olan 'ye, yeni bir başlangıç umuduyla giden Tolgay için işler yolunda gitmedi. 29 yaşındaki oyuncu, kendisini ısrarla isteyen başta olmak üzere tüm camianın beklentilerini karşılayamadı.

3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sarı-lacivertli formayı giyen deneyimli orta saha, 'ta gösterdiği performansın bile altında kalınca, ayrılık kaçınılmaz oldu.

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Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin 'dan kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Yönetimin aldığı bu kararda Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesinin de etkisinin olduğu konuşuluyor.

Bu sezon 8'i 'de olmak üzere toplamda 17 maçta Fenerbahçe formasını giyen Tolgay Arslan, 2 asist yaptı.

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