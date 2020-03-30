"Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelirse zaman verilmeli"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Güneş, Erol Bulut'un teknik direktörlüğe getirilmesi halinde zaman tanınması gerektiğini söyledi.

Güneş, "Erol Bulut için çok kolay olmayacak. Bulut'un başarılı olabileceğini düşünüyorum" diyen Güneş, "Fenerbahçe'yi bilen eski oyuncuların da teknik adamın yanında görev alması gerekir. Semih var, Tuncay var. Alex'i saymama zaten gerek yok" yorumunda bulundu.

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