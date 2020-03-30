30 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

"Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelirse zaman verilmeli"

Erol Bulut F.Bahçe'ye gelirse zaman verilmeli
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

'nin eski futbolcusu Ali Güneş, 'un teknik direktörlüğe getirilmesi halinde zaman tanınması gerektiğini söyledi.

Güneş, " için çok kolay olmayacak. Bulut'un başarılı olabileceğini düşünüyorum" diyen Güneş, "'yi bilen eski oyuncuların da teknik adamın yanında görev alması gerekir. Semih var, Tuncay var. Alex'i saymama zaten gerek yok" yorumunda bulundu.

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