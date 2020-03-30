Fenerbahçe ile Galatasaray Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için pusuda
Geçtiğimiz sezon Galatasaray Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen ve ki oyuncuyu da renklerine bağlayan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle yaz transfer döneminde iki isim için karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan Sivasspor’un iki yıldızının Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın istatistiklerini inceliyor. Transfer döneminde büyük savaş bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Vedat Muriç'in transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu sezon da Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kurmayların, iki oyuncunun istatistiklerini incelemeye aldığı konuşuluyor. Sivasspor'un şampiyonluk potasında yer almasında önemli rol oynayan Mert Hakan ceza sahası dışından en fazla şut atan (40) ve en fazla kilit pas (67) veren ikinci oyuncu.
HEM YERLİ HEM YETENEKLİLER
Emre Kılınç ise en fazla kilit pas veren (3) ve kontra atakta en fazla şut atan oyuncu olarak dikkat çekiyor. İkisi de 25 yaşında olan ikiliden Mert Hakan, Süper Lig+Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 10 gol+4 asist üretirken, Emre Kılınç ise 8 gol+6 asistlik katkı sağladı. Kanatlarda ve oyunu çözecek adam konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin 'yerli' olma avantajına da sahip olan iki oyuncu için gelecek raporlar ışığında teklifte bulunması bekleniyor. Öncelikli hedefin ise Emre Kılınç olduğu ifade ediliyor.
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