Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas Olympiakos yolunda
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas'a Olympiakos göz dikti. Geçtiğimiz transfer döneminde de Kostas Sloukas'a talip olan Olympiakos, önümüzdeki sezon yıldız oyuncuyu kadtosuna katmak istiyor. Sloukas'ın 3 yıllık sözleşmesinde belirli bir miktar tazminat vererek sözleşmeyi iptal etme hakkı bulunuyor.
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Yunan yıldız Kostas Sloukas'ın gelecek sezon eski takımı Olympiakos'a dönebileceği iddia edildi. Geçtiğimiz transfer döneminde de Kostas Sloukas'a talip olan Olimpiakos önüzdeki sezon için yıldız oyuncuya talip oldu.
YUNAN BASINI SLOUKAS'I YAZDI
Yunanistan'da yayın yapan fosonline.com'un haberine göre Olympiakos kulübü geçtiğimiz transfer döneminde olduğu gibi eski oyuncusunu tekrar takıma katabilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddi problemlerden yararlanacağı belirtildi. Kostas Sloukas'ın geçen sezon Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı biliniyor. Ancak Kostas Sloukas'ın sözleşmesinde bulunan maddeye göre her sezon sonu belirli bir miktar tazminat ödenerek takımdan ayrılabileceği yer alıyor.
CORONA VİRÜSÜNÜN SONUCU BELİRLEYİCİ OLACAK
Spor'da transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Olympiakos'un Sloukas'a olan ilgisi Yunanistan'ın corona virüsü salgınındaki başarısına bağlı olacak.
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