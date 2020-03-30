30 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas Olympiakos yolunda

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı gidiyor mu?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Beko'nun yıldız oyuncusu 'a göz dikti. Geçtiğimiz döneminde de Kostas Sloukas'a talip olan Olympiakos, önümüzdeki sezon yıldız oyuncuyu kadtosuna katmak istiyor. Sloukas'ın 3 yıllık sözleşmesinde belirli bir miktar tazminat vererek sözleşmeyi iptal etme hakkı bulunuyor.

Beko'nun yıldızı Yunan yıldız 'ın gelecek sezon eski takımı 'a dönebileceği iddia edildi. Geçtiğimiz döneminde de Kostas Sloukas'a talip olan Olimpiakos önüzdeki sezon için yıldız oyuncuya talip oldu.

YUNAN BASINI SLOUKAS'I YAZDI

'da yayın yapan fosonline.com'un haberine göre Olympiakos kulübü geçtiğimiz transfer döneminde olduğu gibi eski oyuncusunu tekrar takıma katabilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddi problemlerden yararlanacağı belirtildi. Kostas Sloukas'ın geçen sezon Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı biliniyor. Ancak Kostas Sloukas'ın sözleşmesinde bulunan maddeye göre her sezon sonu belirli bir miktar tazminat ödenerek takımdan ayrılabileceği yer alıyor.

CORONA VİRÜSÜNÜN SONUCU BELİRLEYİCİ OLACAK

Spor'da transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Olympiakos'un Sloukas'a olan ilgisi Yunanistan'ın corona virüsü salgınındaki başarısına bağlı olacak.

Süper Lig oyuncuları feda diyecek mi? haberin devamı

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