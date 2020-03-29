Udoh’tan dönüş sinyali

F.Bahçe Beko'nun eski yıldızı Ekpe Udoh, geri dönüş sinyali verdi. ABD'li pivot, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı fotoğraflarını paylaşarak, "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) ya da başka bir Avrupa takımıyla" diye yazdı.

F.Bahçe Beko'nun eski yıldızı Ekpe Udoh, geri dönüş sinyali verdi. ABD'li pivot, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formalı fotoğraflarını paylaşarak, "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) ya da başka bir Avrupa takımıyla" diye yazdı. Çin'in Beijing Ducks takımında forma giyen Udoh, 2 sezon sarı-lacivertli formayı giymiş ve Avrupa Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

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