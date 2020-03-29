29 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Udoh’tan dönüş sinyali

Udoh’tan dönüş sinyali
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

F.Bahçe Beko'nun eski yıldızı , geri dönüş sinyali verdi. ABD'li pivot, hesabından formalı fotoğraflarını paylaşarak, "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) ya da başka bir Avrupa takımıyla" diye yazdı.

F.Bahçe Beko'nun eski yıldızı , geri dönüş sinyali verdi. ABD'li pivot, hesabından formalı fotoğraflarını paylaşarak, "Geri dönme zamanı! Bu takımla (Fenerbahçe) ya da başka bir Avrupa takımıyla" diye yazdı. Çin'in Beijing Ducks takımında forma giyen Udoh, 2 sezon sarı-lacivertli formayı giymiş ve Avrupa Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

İşte Fenerbahçe'nin başarı formülü! haberin devamı

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