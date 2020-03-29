Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirileceği konuşulan Altay Koşukavak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan 47 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili de konuştu.

Şampiyonluk yarışına erken havlu atan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Ersun Yanal'a çıkmış ve deneyimli teknik adamla yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli yönetim Yanal'ın yerine ilk olarak Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı düşünmüş ancak İzmir ekibiyle yapılan görüşmeler sonucu iş sezon sonuna bırakılmıştı.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"ALTAY SÜPER LİG'E BU KADAR YAKLAŞMIŞKEN..."

"Altay'ın, ben geldikten sonra play-off barajına yaklaşması, ilk 2 iddiasını matematiksel olarak devam ettirmesinden dolayı Altay başkanının ve Altay camiasının büyüklerinin, Fenerbahçe başkanı ve yöneticilerinden bir ricası oldu. Şöyle bir ricada bulundular, 'Altay, 17 yıldır Süper Lig'den uzak. Biz bu sezon ilk defa bu kadar yaklaştık. Bu konuyu sezon sonuna bıraksak, bize bu konuda yardımcı olur musunuz?' gibi" dedi.

"SEZON SONU NE OLUR BİLMİYORUM"

"Bu konuya duyarsız kalmayıp hassasiyet gösterdiklerinden dolayı Fenerbahçe camiasına, Sayın Ali Koç'a da çok teşekkür ederim. Konu, iki kulübün de resmi sitelerinden yaptığı açıklamalarla beraber sonlanmış oldu. Sezon sonu itibariyle ne yaşanır, ne olur bilemiyorum. O zaman geldiğinde konuşuruz" ifadelerini kullandı.

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