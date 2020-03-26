26 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'yi transferde ikiye böldü! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'yi ikiye böldü! Muriç...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

'nin yaz sezonunda kadrosuna dahil ettiği ve 'in ilk yarısında beklentileri karşılayan , ikinci yarıda ise tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Muriç'in inişli çıkışlı sergilediği performans, sarı-lacivertli yönetimi ikiye bölerken yönetimden bazı isimler satılmasını istedi. Bazı isimler de Kosovalı golcünün değerini henüz bulmadığı düşüncesinde. İşte detaylar...

'de 'in takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

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HENÜZ DEĞERİNİ BULMADI

Takvim'de yer alan habere göre Muriç'in satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriç gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.

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