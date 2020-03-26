Fenerbahçe'yi transferde ikiye böldü! Vedat Muriç...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği ve Süper Lig'in ilk yarısında beklentileri karşılayan Vedat Muriç, ikinci yarıda ise tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Muriç'in inişli çıkışlı sergilediği performans, sarı-lacivertli yönetimi ikiye bölerken yönetimden bazı isimler satılmasını istedi. Bazı isimler de Kosovalı golcünün değerini henüz bulmadığı düşüncesinde. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun transfer bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

HENÜZ DEĞERİNİ BULMADI

Takvim'de yer alan habere göre Muriç'in satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. Futbol piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriç gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.

DİĞER