20 Mart 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Tatilde evde çalışacaklar
Sarı-lacivertli futbolcular erteleme süresince çalışmalarını evde sürdürecek. Her oyuncuya kendine özel antrenman programı verilecek.
Süper Lig'in ertelenmesi ile Fenerbahçe'de de oyuncular tatile çıktı. Dün akşam yapılması planlanan antrenman iptal edilirken, yeni duruma özel plan hazırlandı. Ligler yeniden başlayıncaya kadar oyuncular form kaybı yaşamamak için çalışmalarına evlerinde devam edecek. Ersun Yanal sonrası takımı çalıştıran antrenör Murat Zeki Göle'nin her oyuncuya bir program vermesi bekleniyor. Oyuncular bu programla bireysel olarak evlerinde idmanlarına devam edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...