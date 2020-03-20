De Colo Fenerbahçe'ye geldiğine pişman oldu!

Fenerbahçe Beko'nun büyük ses getiren transferi Nando de Colo sarı-lacivertli takımı seçtiği için pişmanlık yaşıyor. Real Madrid'in de transfer etmek istediği Fransız futbolcu yıllık 3 milyon euro teklif eden Fenerbahçe'yi tercih etmişti.

Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'ya geldiği için pişman oldu. Bu iddia 'Defensacentral' sitesine ait. Sitede yer alan haberde, Fransız yıldızın sezon başında Real Madrid'in de kendisini istemesine rağmen yıllık 3 milyon euro teklif edilmesi nedeniyle Fenerbahçe'yi seçtiği belirtildi. Ancak 'Obradovic döneminin en kötü Fenerbahçe'sini' tercih ettiği için pişmanlık yaşadığı ileri sürüldü.

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