20 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

De Colo Fenerbahçe'ye geldiğine pişman oldu!

Yıldız isimden flaş itiraf! F.Bahçe'ye geldiğim için pişmanım
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2020

Fenerbahçe Beko'nun büyük ses getiren transferi Nando de Colo sarı-lacivertli takımı seçtiği için pişmanlık yaşıyor. Real Madrid'in de transfer etmek istediği Fransız futbolcu yıllık 3 milyon euro teklif eden Fenerbahçe'yi tercih etmişti.

Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'ya geldiği için pişman oldu. Bu iddia 'Defensacentral' sitesine ait. Sitede yer alan haberde, Fransız yıldızın sezon başında Real Madrid'in de kendisini istemesine rağmen yıllık 3 milyon euro teklif edilmesi nedeniyle Fenerbahçe'yi seçtiği belirtildi. Ancak 'Obradovic döneminin en kötü Fenerbahçe'sini' tercih ettiği için pişmanlık yaşadığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Tüm Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı Tüm Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
Eski F.Bahçeli futbolcudan flaş koronavirüs sözleri: Kaçacak bir yer yok Eski F.Bahçeli futbolcudan flaş koronavirüs sözleri: Kaçacak bir yer yok
Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Sezon sonunda... Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Sezon sonunda...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör