"Fenerbahçe'de corona virüsü bulguları çıkan oyuncu Konyaspor maçında oynamadı"

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcuda ve sağlık heyeti çalışanında corona virüsü belirtilerinin rastlandığını açıkladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerde corona virüsü bulgusuna rastlanan kişinin Konyaspor maçında oynamadığını söyledi

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