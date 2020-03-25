Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! Bir futbolcuda corona virüs belirtileri çıktı....
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan Corona virüsÜ testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüsü (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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