25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Benzia Fenerbahçe'ye karşı davayı kazandı

FIFA'ya şikayet etmişti! Eski yıldız davayı kazandı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

2018 - 2019 sezonunda 'de kiralık forma giyen ancak istenilen performansı göstermeyen ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan Benzia alacakları nedeniyle sarı lacivertli ekibi 'ya şikayet etmişti. Faslı yıldızın davayı kazandığı ortaya çıktı.

ekiplerinden 'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri 'ya şikayet etmişti.

Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre ; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.


FENERBAHÇE, BENZİA'YA NE KADAR ÖDEYECEK?

Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin € para ödeyecek.

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