25 Mart 2020, Çarşamba

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

Fenerbahçe Galatasaray'ın kapısından dönen Juventuslu Kwadwo Asamoah'ı istediği öğrenildi. İtalyan basını da Ganalı yıldızın F.Bahçe'ye sıcak baktığını iddia etti. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 09:41
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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun planlaması için şimdiden düğmeye bastı.

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

Bu sezon Hasan Ali'nin sakatlığında sol bekte büyük bir kriz yaşayan Kanarya, transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sarı- Lacivertli yönetim de Juventus'ta mutsuz olan Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti.

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

İTALYANLAR: F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR

F.Bahçe'nin gündemindeki Asamoah, İtalyan ekibinde yeteri kadar şans bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. İtalyan basını da Ganalı'nın F.Bahçe'ye sıcak baktığını yazdı. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Kanarya'nın Asamoah'ı düşük bir bonservis bedeli ile transfer etmek istediği öğrenildi. Ganalı oyuncu 2017 yılında Inter forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Ardından Juventus'a imza atmıştı.

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Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın başkenti Akra'da doğdu. Futbola ülkesinin takımlarından Deportivo'da başladı, ardından Kaaseman'a transfer oldu. İlk profesyonel sözleşmesini ise yine bir başka Gana kulübü Liberty Professionals Accra ile imzaladı. Ancak yeteneğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcu 2007'de İsviçre'nin Bellizona takıma transfer oldu.

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