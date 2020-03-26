26 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe boksör Serhat Güler'in testlerinin negatif çıktığını açıkladı

F.Bahçe'den corona virüsü açıklaması! O isim taburcu edildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Son dakika haberine göre, 'ta 'den 'ye dönen ve yapılan tetkikler sonrası corona virüsü bulgularına rastlandığı açıklanan 'e yapılan ikinci test sonucunun negatif çıkması sonrası hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

, Kulübümüz sporcusu 'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında 'de bulunan sporcumuz Serhat Güler, tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur.

İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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