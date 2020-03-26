Fenerbahçe boksör Serhat Güler'in testlerinin negatif çıktığını açıkladı

Son dakika haberine göre, 17 Mart'ta İngiltere'den Türkiye'ye dönen ve yapılan tetkikler sonrası corona virüsü bulgularına rastlandığı açıklanan Serhat Güler'e yapılan ikinci test sonucunun negatif çıkması sonrası hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak isteriz.



Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere'de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur.



İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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