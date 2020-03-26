26 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan "evde kal" çağrısı

Emre Belözoğlu'ndan evde kal çağrısı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan videoda, Emre Belözoğlu ile amatör branşlardaki sporcular, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

, yaptığı açıklamada, zorlu bir dönem geçirildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Bir sporcu olarak da takımımızın bana vermiş olduğu programı evimde uygulamaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun. İnşallah ülkemiz kısa süre içerisinde bu süreci atlatacaktır. 'mızın ve devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Sizlere bir kez daha ricam, evlerinizde kalın. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim."

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