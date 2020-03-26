Emre Belözoğlu'ndan "evde kal" çağrısı
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan videoda, Emre Belözoğlu ile amatör branşlardaki sporcular, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, zorlu bir dönem geçirildiğini anlatarak şunları kaydetti:
"Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Bir sporcu olarak da takımımızın bana vermiş olduğu programı evimde uygulamaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun. İnşallah ülkemiz kısa süre içerisinde bu süreci atlatacaktır. Sağlık Bakanlığı'mızın ve devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Sizlere bir kez daha ricam, evlerinizde kalın. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim."
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