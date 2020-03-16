16 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe hazırlıklara başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2020

'in 27. haftasında evinde ile karşılaşacak olan 'de bu maçın hazırlıkları sabah yapılan antrenmanla başladı.

'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü saat 20.00'de ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün saat 10.30'da 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından sahaya geçti. İdman, sahada topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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