Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sloukas Yunanistan'a döndü

Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek basketbol takımındaki bazı oyuncularını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini açıklayan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden olan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın ülkesine döndüğü öne sürüldü.

Bazı oyuncularının Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini açıklayan Fenerbahçe'de Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu ve idari menajer Cenk Renda ile birlikte koronaivirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden biri olan Kostas Sloukas'ın Türkiye'de ayrıldığı belirtildi. Yunan basını, yıldız oyun kurucunun Selanik'e gittiğini duyurdu.

İstanbul'dan memleketi Selanik'e seyahat ettiği belirtilen Sloukas'ın, buradaki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Doktorların tavsiyelerini dinlediği belirtilen ismin burada bir süre karantinada kalacağı ifade edildi.

Yıldız basketbolcunun elinde eldivenleri, 'sonunda karantina evi için serbest' diye bir mesajla yaptığı belirtilen paylaşımının görseline de bu haberlerde yer verildi. THY Euroleague'nin ardından Türkiye basketbol ligleri de geçtiğimiz hafta askıya alınmıştı.

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