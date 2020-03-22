22 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sloukas Yunanistan'a döndü

F.Bahçe'de flaş gelişme! Yıldız oyuncu ülkesine döndü
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek takımındaki bazı oyuncularını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini açıklayan 'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden olan oyun kurucu 'ın ülkesine döndüğü öne sürüldü.

Bazı oyuncularının Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edildiğini açıklayan 'de Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu ve idari menajer Cenk Renda ile birlikte koronaivirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden biri olan 'ın 'de ayrıldığı belirtildi. basını, yıldız oyun kurucunun 'e gittiğini duyurdu.

'dan memleketi Selanik'e seyahat ettiği belirtilen Sloukas'ın, buradaki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Doktorların tavsiyelerini dinlediği belirtilen ismin burada bir süre karantinada kalacağı ifade edildi.

Yıldız basketbolcunun elinde eldivenleri, 'sonunda karantina evi için serbest' diye bir mesajla yaptığı belirtilen paylaşımının görseline de bu haberlerde yer verildi. Euroleague'nin ardından Türkiye ligleri de geçtiğimiz hafta askıya alınmıştı.

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