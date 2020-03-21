22 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Papiss Cisse'nin menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Cisse'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

'un golcü futbolcusu 'nin  gündemine girmişti. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde  ismi ön plana çıkmıştı ve deneyimli teknik adamın Papiss Cisse'yi Fenerbahçe'ye getireceği öne sürülmüştü. Senegalli futbolcunun menajerinden konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

'nin hedeflerinden biri olduğu iddia edilen 'nin menajerinden transfer sözleri...

''AKLA YATKIN BİR DÜŞÜNCE''

Ajansspor'un haberine göre Papiss Cisse'nin Türkiye Temsilcisi Çağlar Meker, "Mart ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Normal şartlarda bu aylarda transfer gelişmeleri yaşanırdı. Fakat koronavirüs nedeniyle farklı bir süreçten geçiyoruz. 'un Fenerbahçe'de olması durumunda Papiss'i transfer edecek olması akla yatkın bir düşünce.'' dedi.

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''ŞU AŞAMADA FENERBAHÇE'DEN TEKLİF YOK''

Papiss Cisse ile ilgilenen kulüplerin olması gayet normal diyen Eker, ''Fakat şu aşamada Fenerbahçe'den bize gelen teklif yok. ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelerimiz oldu. Fakat şu aşamada koronavirüs salgını sebebiyle her şey tıkandı. Papiss, Alanya'da çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Senegalli golcü ekibinde bu sezon 25 maçta forma giyerken 17 gol 1 asist kaydetti.

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