16 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2020

, 'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

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