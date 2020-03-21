Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama
Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri görülen Fenerbahçe Beko'nun, erteleme kararı öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştığı son takım olan TOFAŞ'ta genel menajer Tolga Öngören, "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Öngören, AA muhabirine, Fenerbahçe Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.
Temennilerinin, test sonucunun negatif çıkması olduğunu belirten Öngören, şöyle konuştu:
"Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk."
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