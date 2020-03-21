21 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama

F.Bahçe Beko ile maç yapan son takımdan açıklama
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri görülen Beko'nun, erteleme kararı öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştığı son takım olan 'ta genel menajer , "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Öngören, AA muhabirine, Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Temennilerinin, test sonucunun negatif çıkması olduğunu belirten Öngören, şöyle konuştu:

"Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi 'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk."

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