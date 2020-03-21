Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ülkemizi de etkisi altına almış ve tüm liglerde spor müsabakaları ertelenmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncularda koronavirüs belirtisine rastlandığı bildirildi. Bu gelişme sonrası spor camiasından sarı-lacivertlilere destek mesajı yağdı. İşte o mesajlar...

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 14:53 ABONE OL