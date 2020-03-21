21 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ülkemizi de etkisi altına almış ve tüm liglerde spor müsabakaları ertelenmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncularda koronavirüs belirtisine rastlandığı bildirildi. Bu gelişme sonrası spor camiasından sarı-lacivertlilere destek mesajı yağdı. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 14:53
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Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

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Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...

Bu gelişmelerin ardından spor camiasından da sarı-lacivertli takıma destek mesajları yağdı. İşte o mesajlar...

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Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

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Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

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Fenerbahçe'ye destek yağdı! Koronavirüs açıklaması ardından...

BEŞİKTAŞ

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