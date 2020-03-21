Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz"

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığını duyurdu. A Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuları bildiklerini belirtti.

Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden Basketbol A Takımı'nda yer alan bazı oyuncularda koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

"FENERBAHÇE'DE KORONAVİRÜS TESİ POZİTİF ÇIKAN OYUNCULARI BİLİYORUZ"

A Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlk testlerin pozitif çıktığı yönünde haberler var. Oyuncuların isimlerini bilmemize rağmen, bunu burada paylaşmaya uygun bulmuyorum. Şimdi ikinci testler yapılacak ve buna göre normal prosedür işleyecek." dedi.

DİĞER