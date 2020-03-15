15 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe isabetli şut çekemedi

Fenerbahçe isabetli şut çekemedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda rakip kaleye şut bile atamadı... İkinci devre on denemede kaleyi bulamayınca 9 kişilik Konya’ya yenildi, hasret 7 maça çıktı.

'de , deplasmanda İttifak Holding 'a 1-0 yenildi. Sarılacivertli ekibin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. 2002-03 sezonunda 8 maç kazanamayan Kanarya, ligde o tarihten bu yana en uzun galip gelemediği seriye imza attı. İlk yarıda oyunun hakimi olan Konyaspor, 41'de Bajic'in müthiş vuruşuyla öne geçti: 1-0. Dökülen Fenerbahçe bu devrede şut, şut girişimi, korner ve ofsayt istatistiklerinde '0' çekti.

SON 7 MAÇTA 4'ÜNCÜ YENİLGİ

İkinci yarıda 67'de Skubic, 77'de ise Ömer Ali Şahiner'in atılmasıyla ev sahibi Konyaspor 9 kişi kaldı. Uzatmalarla birlikte 19 dakika iki kişi fazla oynayan Kanarya 10 şut girişiminde yine kaleyi bulamadı ve son 7 haftada 4. yenilgisini aldı. bugün kazanırsa, sarı-lacivertlilerin liderle arasındaki fark 15 puana çıkacak. Fenerbahçe haftaya 'de 'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda ile karşılaşacak.

2014/15 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı. Sarı-lacivertliler, 22 Ekim 2017'deki derbisinden beri ise ilk kez bir Süper Lig maçında isabetli şut çekemedi.

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