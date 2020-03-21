21 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko kimlerle maç yaptı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Beko kimlerle maç yaptı? İşte yanıtı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

'den yapılan açıklamada erkek takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüsü belirtilerine rastlandığı bildirdi. Bu gelişmenin ardından akıllara "Son zamanlarda kimlerle maç yaptı?" sorusu geldi. İşte yanıtı...

'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; erkek takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından herkesin aklına 'Hangi oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı?" sorusu geldi. İşte Fenerbahçe'nin son süreçte maç yaptığı takımlar:

HANGİ ÜLKEDEN BULAŞTI?

İtalya ve İspanya'da ağırlıkla görülen ve ölümlere yol açan bu virüsün sarı lacivertli basketbolculara hangi ülkeden geçtiğini şu an için netlik kazanmazken, herkes Fenerbahçe'nin maç yaptığı takımları merak etmeye başladı. İşte 'nun Euroleague'de oynadığı müsabakalar:

28.02.2020 - Valencia Basket - Fenerbahçe Beko (İspanya)

04.03.2020 - Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

06.03.2020 - BC Khimky - Fenerbahçe Beko ()

F.Bahçe duyurdu! Oyuncularda koronavirüs çıktı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe Beko ile maç yapan son takımdan açıklama F.Bahçe Beko ile maç yapan son takımdan açıklama
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye destek! Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye destek!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör