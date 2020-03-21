Fenerbahçe Beko kimlerle maç yaptı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüsü belirtilerine rastlandığı bildirdi. Bu gelişmenin ardından akıllara "Son zamanlarda Fenerbahçe Beko kimlerle maç yaptı?" sorusu geldi. İşte yanıtı...

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından herkesin aklına 'Hangi oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı?" sorusu geldi. İşte Fenerbahçe'nin son süreçte maç yaptığı takımlar:

HANGİ ÜLKEDEN BULAŞTI?

İtalya ve İspanya'da ağırlıkla görülen ve ölümlere yol açan bu virüsün sarı lacivertli basketbolculara hangi ülkeden geçtiğini şu an için netlik kazanmazken, herkes Fenerbahçe'nin maç yaptığı takımları merak etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de oynadığı müsabakalar:

28.02.2020 - Valencia Basket - Fenerbahçe Beko (İspanya)

04.03.2020 - Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

06.03.2020 - BC Khimky - Fenerbahçe Beko (Rusya)

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