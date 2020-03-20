20 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek! Altyapıya sürpriz isim...

Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek! Altyapıya sürpriz isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Fenerbahçe'nin gözdesi 'un istatistikleri etkileyici, karnesi parlak. 3.5 kat düşük bütçeyle ligde sarı-lacivertli takımı puan olarak solladı. Daha fazla galibiyet aldı. Daha az yenilip, kalesinde daha az gol gördü.

Yeni teknik direktör konusunda 'un isminin öne çıktığı Fenerbahçe'de artık gelecek sezonun planları yapılıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının Alanyaspor ile mukavelesinin biteceği 30 Haziran'dan sonra göreve başlayacağı konuşuluyor. Bulut henüz büyük bir takım çalıştırmasa da istatistikleri dikkat çekici. 45 yaşındaki teknik direktör, 24.6 milyon euro değere sahip Alanyaspor ile değeri 81.4 milyon euro olan müstakbel takımı Fenerbahçe'yi bu sezon pek çok alanda geçti.

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CISSE VE NSKALA İDDİASI
Bulut yönetimindeki Alanyaspor 26. hafta itibarı ile Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 6. sırada yer alırken, galibiyet sayısında da sarı-lacivertlileri (12G / 11G) solladı. Galatasaray'ın (20 gol) ardından 25 golle Başakşehir'le birlikte ligin en az golü yiyen Bulut, takımını 'nda da yarı finale taşıdı. Öte yandan Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelmesi halinde 29 yaşındaki sol bek N'Sakala ve 34 yaşındaki forvet 'yi de beraberinde getireceği iddia ediliyor. İki ismin de sözleşmeleri bitiyor.

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ALTYAPININ BAŞINA EROĞLU!
Fenerbahçe, Altay'ın teknik patronu Yalçın Koşukavak'a futbol koordinatörlüğü için teklif yapıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün altyapının başına da Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nu getirmek istediği iddia ediliyor. Ege kulübünün başkanından izin alınmasının ardından Hüseyin Eroğlu ile resmi olarak görüşüleceği bildirildi.

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