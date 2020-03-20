20 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Ülker Stadı’na dezenfektasyon

Ülker Stadı’na dezenfektasyon
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Stadı, maçı için koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dahilinde dezenfekte edildi.

Stat görevlileri, belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, çıkış tünelleri, soyunma, hakem ve basın toplantı odaları dahil tüm kapalı alanları dezenfekte etti. İşlem sonrası lig ertelendi.

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