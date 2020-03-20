Ülker Stadı’na dezenfektasyon

Fenerbahçe Ülker Stadı, Kayserispor maçı için koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dahilinde dezenfekte edildi.

Stat görevlileri, belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, çıkış tünelleri, soyunma, hakem ve basın toplantı odaları dahil tüm kapalı alanları dezenfekte etti. İşlem sonrası lig ertelendi.

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