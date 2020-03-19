Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Sezon sonunda...
Fenerbahçe'nin savunma bölgesindeki eksikler nedeniyle sık sık stoper mevkisinde oynana ancak yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çeken Jailson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın 25 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklifte bulunulacağı iddia edildi.
Tarihin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından kopan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlandı. Yeni sezon kadrosunu sil baştan yapması beklenen ve FFP nedeniyle birçok oyuncusunu elinden çıkarmak isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor.
Fanatik'in haberine göre, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, Jailson ile ilgileniyor. Güney Amerika'nın köklü kulübünün sezon sonunda Breziyalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübe teklifte bulunacağı öğrenildi.
Bu sezon 29 maçta forma giyen ve bu maçların 21'inde stoperde görev alan Jailson, yaptığı bireysel hatalarla Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.
Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
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