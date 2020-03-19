19 Mart 2020, Perşembe
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Rıdvan Dilmen'den flaş öneri! Play-off...
Liglerin ertelenmesinin ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Acaba bir süre sonra bir play-off sistemi gelebilir mi, benim aklıma gelen bu" diye konuştu.
"KULÜPLERİMİZİN BİR BÖLÜMÜ OYNAMAK İSTİYORMUŞ"
Düne kadar hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig'de bazı takımların oynama talebinin olduğunu dile getiren Dilmen, "Nihat bey ile dün konuşma imkanım olmuştu. Düne kadar kulüplerimizin bir bölümü oynamak istiyormuş, alt ligde de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş" dedi.
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