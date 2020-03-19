19 Mart 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'den flaş öneri! Play-off...

Liglerin ertelenmesinin ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Acaba bir süre sonra bir play-off sistemi gelebilir mi, benim aklıma gelen bu" diye konuştu.

Canlı yayında flaş öneri! Play-off...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

"KULÜPLERİMİZİN BİR BÖLÜMÜ OYNAMAK İSTİYORMUŞ"

Düne kadar hem hem de 1. Lig'de bazı takımların oynama talebinin olduğunu dile getiren Dilmen, "Nihat bey ile dün konuşma imkanım olmuştu. Düne kadar kulüplerimizin bir bölümü oynamak istiyormuş, alt ligde de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş" dedi.

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