Fenerbahçe'de yeni hoca hamlesi ortalığı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe, takımın başına sezon sonuna kadar Altay’ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak’ı getirmek istedi. Yeni sezonda da teknik kadroda olması teklif edildi. Ancak Yalçın Koşukavak, Altay’ı bırakmak istemedi. Fenerbahçe’nin bu hamlesi taraftarın ve camianın tepkisini çekti. “1. Ligde takım çalıştıran bir hocayı bile ikna etmeyi başaramadılar” yorumlarını da beraberinde getirdi...
Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları hızla sürerken, Fenerbahçe yönetiminin gerçekleştirdiği bir hamle camiayı ve taraftarları ayağa kaldırdı. Fenerbahçe, Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'a sezon sonuna kadar hocalık teklifinde bulundu.
KOŞUKAVAK ALTAY'DA KALDI
Aynı zamanda Yalçın Koşukavak'a yeni sezonda teknik kadroda yer alması da teklif edildi. Koşukavak, Altay ile sezonu tamamlamak istediğini belirterek teklifi geri çevirdi.
SEZON SONU GÖRÜŞÜRÜZ
Bir açıklama yapan Fenerbahçe kulübü ise Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'a teklif yapıldığını ve sezon sonunda tekrar görüşmek üzere mutabık kalındığını belirtti.
BECERİKSİZLİK SUÇLAMALARI
Bu gelişmeler büyük tepkilere neden oldu. Koç için "Senin vizyonunu anlayamadık" yorumları peşi sıra geldi. Üstelik 1. lig hocasını bile ikna edemedikleri için yönetim adeta topa tutuldu.
ALİ KOÇ ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR
Kötü gidişat ve takıma hoca bulunamaması Başkan Ali Koç'un üzerindeki baskıyı iyice arttırdı.
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