18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni hoca hamlesi ortalığı ayağa kaldırdı

Biz senin vizyonunu anlayamadık Ali Koç!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

, takımın başına sezon sonuna kadar Altay’ın teknik direktörü ’ı getirmek istedi. da teknik kadroda olması teklif edildi. Ancak Yalçın Koşukavak, Altay’ı bırakmak istemedi. Fenerbahçe’nin bu hamlesi taraftarın ve camianın tepkisini çekti. “1. Ligde takım çalıştıran bir hocayı bile ikna etmeyi başaramadılar” yorumlarını da beraberinde getirdi...

'ın teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları hızla sürerken, yönetiminin gerçekleştirdiği bir hamle camiayı ve taraftarları ayağa kaldırdı. Fenerbahçe, Altay'ın hocası 'a sezon sonuna kadar hocalık teklifinde bulundu.

KOŞUKAVAK ALTAY'DA KALDI

Aynı zamanda Yalçın Koşukavak'a teknik kadroda yer alması da teklif edildi. Koşukavak, Altay ile sezonu tamamlamak istediğini belirterek teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe'den teknik direktör Yalçın Koşukavak açıklaması

SEZON SONU GÖRÜŞÜRÜZ

Bir açıklama yapan Fenerbahçe kulübü ise Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'a teklif yapıldığını ve sezon sonunda tekrar görüşmek üzere mutabık kalındığını belirtti.

Aykut Kocaman'dan flaş F.Bahçe açıklaması haberin devamı

BECERİKSİZLİK SUÇLAMALARI

Bu gelişmeler büyük tepkilere neden oldu. Koç için "Senin vizyonunu anlayamadık" yorumları peşi sıra geldi. Üstelik 1. lig hocasını bile ikna edemedikleri için yönetim adeta topa tutuldu.

ALİ KOÇ ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Kötü gidişat ve takıma hoca bulunamaması Başkan Ali Koç'un üzerindeki baskıyı iyice arttırdı.

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