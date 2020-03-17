Aykut Kocaman'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Mircea Lucescu gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 2010-2013 ve 2017-2018 olmak üzere iki dönem sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük yapan ve Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Fenerbahçe iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

Kötü gidişat nedeniyle Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de ligin bitimine 8 hafta kala teknik direktör arayışları sürüyor. Adı Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Mircea Lucescu gibi isimler anılan sarı-lacivertlilerde daha önce iki dönem teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, bir kez daha Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına açıklık getirdi.

"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Hürriyet'in haberine göre, önceki gece Zorlu Center'da görüntülenen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?" sorusuna "Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

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