17 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Aykut Kocaman'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Aykut Kocaman'dan flaş F.Bahçe açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı , ve gibi isimlerle anılan 'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 2010-2013 ve 2017-2018 olmak üzere iki dönem sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük yapan ve 'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan , Fenerbahçe iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

Kötü gidişat nedeniyle ile yollarını ayıran 'de ligin bitimine 8 hafta kala teknik direktör arayışları sürüyor. Adı , ve gibi isimler anılan sarı-lacivertlilerde daha önce iki dönem teknik direktörlük yapan , bir kez daha Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına açıklık getirdi.

"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Hürriyet'in haberine göre, önceki gece 'da görüntülenen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?" sorusuna "Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding 'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

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